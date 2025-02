La puntata del 4 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 4 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, mentre Zumrut e Menekse stressano il quartiere con regolamenti rigidi ed eccessi di privazioni, inseguendo il premio del "quartiere esemplare", Ozan ottiene il test del DNA del bambino che porta in grembo Cagla.

Il test risulta positivo: Ozan è il padre. Ma si tratta di un falso: Mert, per soldi, ha trovato il modo di falsificare il referto. Cinar lo sa, e disapprova totalmente l'operato della sorella, che però è decisa a continuare nella menzogna.

Una scena di Love, Reason, Get even

Esra è distrutta dalla notizia, Ozan le dice che pur diventando padre, vorrà il divorzio per coronare il suo amore con Esra. Ma Esra non è d'accordo: troppa difficoltà nella gestione di Cagla e soprattutto non ha intenzione di creare alcun problema al bimbo in arrivo e lo lascia.

Decide quindi di accettare l'offerta di lavoro a Londra, ma non ha intenzione di dirlo a Ozan. Intanto Ekrem confessa amarezza per la fine della storia con Elif, che però viene a sapere cosa abbia spinto Ekrem a comportarsi cosi' male con Kaya. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

