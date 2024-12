La puntata del 30 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 30 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan dichiara il suo amore a Esra e le chiede di aspettarlo perché il matrimonio con Cagla è solo una farsa, ma lei gli risponde che non c'è più niente da fare.

Cinar accompagna la madre in ospedale e in albergo nonostante lei lo abbia trascurato da piccolo, e lei si ripromette di essere presente.

Elif chiede a Ekrem di andare al cinema, ma lui rifiuta. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

