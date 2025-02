La puntata del 3 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 3 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Cinar va a parlare con Mert e gli offre dei soldi per lasciare in pace sua sorella, ma la richiesta di Mert è inarrivabile.

Intanto, Ekrem cerca una strategia per allontanare Elif da sé, in modo che lei si senta libera di andare a studiare a Vienna e, mettendo in atto una serie di comportamenti insopportabili, riesce nel suo intento.

Una scena di Love, Reason, Get even

Mentre Zeynep scopre, leggendo una rivista, che Mert parteciperà a un torneo di golf e informa Ezra che lo riferisce subito ad Ozan. Così, Ozan decide di andare al golf club con Ciagla per mettere i due uno di fronte all'altra. Qui Mert rassicura Ozan raccontandogli che, per quanto abbia tentato di sedurre Ciagla, lei non ha mai ceduto. Ozan non si convince e chiede che venga fatto un test di paternità.

A sorpresa, Ezra riceve un'offerta di lavoro all'estero, ma la rifiuta.

Infine, Zumrut costringe tutti i suoi vicini a obbedire a una serie di regole per vincere il Concorso per il quartiere migliore. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

