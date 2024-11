La puntata del 29 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 29 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan si fa assistere da Esra per una riunione importante. La ragazza riesce a farsi apprezzare dai clienti, suscitando così l'invidia di Ozan che ne approfitta per riprenderla. Ne nasce una nuova discussione.

Nel frattempo, schiavizzati da Menekse al ristorante, Zumrut e Ekrem decidono di ribellarsi.

Cinar mostra interesse per Esra e Ozan se ne accorge. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE