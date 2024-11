La puntata del 27 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 27 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra si sveglia a casa di Ozan non ricordando nulla della sera prima e fa notare a Ozan che lui si preoccupa ancora per lei e che è gentile, anche se cerca di dimostrare il contrario. Ozan non perde occasione per sottolineare a Esra il fatto che non la vorrebbe nella sua vita ma che deve accettare il fatto che ormai per via del lavoro, lei ne fa parte. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE