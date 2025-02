La puntata del 26 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 26 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ruya e Baris si introducono a casa di Esra e Ozan, ma non trovano oggetti di valore e riescono a rubare solo un braccialetto.

Musa invita Zeynep a cena fuori per il loro anniversario di fidanzamento e le regala un paio di orecchini. Zeynep si infuria facendogli presente che sono fidanzati da anni e che avrebbe dovuto farle la proposta di matrimonio.

Esra, Zeynep ed Elif passano la serata insieme a parlare di Ozan, Musa ed Ekrem, e i tre uomini fanno lo stesso. Esra ed Ozan si lanciano una sfida in azienda: entrambi hanno un'idea per una proposta da presentare a un cliente e vincerà l'idea migliore.

