La puntata del 26 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 26 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, il giorno del matrimonio di Cagla e Ozan è arrivato. Proprio un attimo prima che Ozan vada all'altare, Zeynep lo raggiunge e gli svela perché Esra ha deciso di lasciarlo anni e fa: era incinta, ma ha perso il bambino decidendo così di non dire niente all'allora marito. Ozan raggiunge Esra che gli racconta come sono andate le cose. Nel frattempo, gli invitati alle nozze si chiedono perché gli sposi non arrivino. Cagla rimane sola ad aspettare il ritorno di Ozan, anche se sembra aver perso le speranze. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

