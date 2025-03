La puntata del 25 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 25 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, tutto l'entourage di Esra si preoccupa per la sua amnesia e prova a farle recuperare la memoria. Ozan decide di far rivivere a Esra alcuni momenti felici del loro passato insieme. Allora organizza un falso incendio al ristorante di Menekse, per farle ricordare la proposta di matrimonio. Ma l'incendio rischia di distruggere il locale senza dare l'effetto sperato. Ekrem, approfittando dell'amnesia della sorella, cerca di inculcare in lei falsi ricordi, ma Menekse smentisce quello che dice. Lo stesso fa con Zumrut, che vuole far credere a Esra che il loro era un rapporto idilliaco. Zumrut cerca di recuperare la figuraccia fatta con Nazim e l'equivoco con Rukneddin. Intanto Elif decide di allontanarsi da Ekrem accettando un lavoro a Smirne. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

