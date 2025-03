La semifinale di andata, in programma mercoledì 2 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Mercoledì 2 aprile San Siro ospita l'attesissima sfida tra Milan e Inter, valida per le semifinali di Coppa Italia. La competizione, offerta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 1° aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio Carlo Castellani di Empoli dalle ore 21.00 andrà in scena Empoli-Bologna. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 2 aprile, su Canale 5, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio San Siro di Milano sarà invece la volta del derby Milan-Inter. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Milan-Inter: le probabili formazioni

I rossoneri cercano il riscatto a una stagione che ha visto l'unica gioia nella vittoria della Supercoppa Europea, proprio contro l'Inter, in Arabia. I nerazzurri, invece, sognano il Triplete ma per farlo serve battere i cugini contro cui, quest'anno, il bilancio è per il momento povero con un solo pareggio e due sconfitte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: S. Conceição. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic Allenatore: S. Inzaghi.

Coppa Italia, il programma delle semifinali:

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:

MARTEDÌ 1 APRILE

Empoli-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inviati: Monica Vanali e Daniele Miceli

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Franco Ordine e Andrea De Marco.

MERCOLEDÌ 2 APRILE

Milan-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

