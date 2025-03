La semifinale di andata, in programma martedì 1 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Martedì 1° aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio Carlo Castellani di Empoli dalle ore 21.00 andrà in scena Empoli-Bologna. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 2 aprile, su Canale 5, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio San Siro di Milano sarà invece la volta del derby Milan-Inter. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Empoli-Bologna: le probabili formazioni

Semifinale inedita tra toscani ed emiliani: per i primi, si tratta di un traguardo storico dopo l'incredibile vittoria maturata sul campo della Juventus ai calci di rigore. Per la squadra di Italiano, già impegnata in campionato alla ricerca di una conferma epocale in Champions League, potrebbe essere il coronamento di una stagione da incorniciare.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: R. D'Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: V. Italiano.

Coppa Italia, il programma delle semifinali:

MARTEDÌ 1 APRILE

Empoli-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inviati: Monica Vanali e Daniele Miceli

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Franco Ordine e Andrea De Marco.

MERCOLEDÌ 2 APRILE

Milan-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

