Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 25 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra è consapevole di amare ancora Ozan così decide di dichiarargli i suoi sentimenti preparandogli una cena a sorpresa a casa.

Ruya, venuta a conoscenza del piano di Esra, decide di impedire a Ozan di tornare a casa organizzando una cena tra questi e Leyla. Quando Ozan rincasa in tarda serata, Esra è infuriata ed è convinta che Ozan nutra un interesse per Leyla.

Baris confida a Ruya di essere stato minacciato e le chiede dei soldi in prestito. Baris le chiede di rubare le chiavi di casa di Ozan per entrarci di nascosto e rubare degli oggetti di valore.

