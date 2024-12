La puntata del 23 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 23 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan e Musa incontrano il proprietario di un resort che è interessato alla loro app. Musa e Zeynep si mettono d'accordo e fanno in modo che Esra e Ozan si incontrino "casualmente", sperando che chiariscano e facciano pace. Ma le cose non vanno secondo i piani. Esra si ubriaca, i due discutono, e quando Ozan la prende in braccio per portarla in camera, una cliente scatta una foto che poi arriva all'attenzione di Cagla. La "futura sposa" si precipita a raggiungere Ozan. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

