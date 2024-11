La puntata del 20 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 20 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan, controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza, si rende conto che Esra è innocente, non è stata lei a introdursi a mezzanotte e a rubare i dati degli utenti. Per questo motivo, la fa rilasciare dalla polizia. In effetti Esra è davvero andata in azienda in piena notte, ma per andare in garage a imbrattare la macchina di Ozan, che poi la costringerà a lavargliela. Intanto nel quartiere, Zümrüt, pur sapendo che suo figlio in serata è andato di persona a scusarsi con Esra per averla accusata ingiustamente, continua a calunniare Esra e la sua famiglia. Menekse si vendica, inventando delle maldicenze che Zümrüt avrebbe detto su vari negozianti.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

