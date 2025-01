La puntata del 20 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 20 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Cinar fa licenziare Ozan dall'azienda e prende il suo posto come CEO. Esra non è d'accordo con questa decisione e fa presente a Cinar che è stata un'ingiustizia nei confronti di Ozan.

Ozan, dopo aver visto un'intervista in cui Cinar presenta pubblicamente Esra come sua ragazza, va anche lui dalla stampa e dichiara di aver lasciato l'azienda e inizia a vendere le sue azioni. L'azienda, ormai di Cinar, rischia così il fallimento.

Nel frattempo Zumrut mostra ad Ekrem una lista di cose che deve comprare per poter sposare Elif. Dato che sono tutte cose molto costose, Ekrem decide di cercare un lavoro ma parlando con Yalcin, ha un'idea. Inizia a vedere il riso pilaf di Menekse con un carretto in strada e arrivano molti clienti, tutti soddisfatti, Ekrem inizia a guadagnare, aiutato anche da Elif, ma l'arrivo della polizia mette fine al suo sogno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

