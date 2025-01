Love, Reason, Get even, la puntata del 2 gennaio in streaming

La puntata dell'1 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 2 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan rivela a Esra di aver chiesto il divorzio a Cagla e le chiede di aspettarlo perché è innamorato di lei.

Esra accetta a patto che non le si avvicini e non la cerchi fino a divorzio avvenuto. Çagla, dal canto suo, decide di ricattare Esra con le foto che la ritraggono con Ozan: se non si farà indietro, se non convincerà Ozan che tra loro è finita, Cagla intenterà una causa di divorzio che lo distruggerà economicamente ed emotivamente. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

