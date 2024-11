La puntata del 19 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 19 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan, durante il primo giorno di lavoro di Esra, la mette in difficoltà. Lei non si spiega il comportamento di Ozan, né il motivo per cui abbia tanto rancore nei suoi confronti.

Le cose si complicano quando, dopo una litigata tra loro, si verifica un furto dei dati nella società e il badge che è stato utilizzato per l'accesso risulta essere quello di Esra, che viene fatta arrestare da Ozan.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE