La puntata del 19 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 19 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ekrem, gelosissimo di Timur, il nuovo spasimante di Elif, decide di allontanarlo con la complicità di Zeynep e soprattutto di Zumrut. Zumrut, preoccupata dalla descrizione che Ekrem le ha fatto del malcapitato, decide di chiudere sua figlia dentro casa. Ma Elif, con un escamotage, riesce a uscire per andare all'atelier di Timur che si è offerto di farle il ritratto. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE