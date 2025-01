La puntata del 16 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 16 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Yalcin ha ipotecato il ristorante per poter avere il denaro e restituirlo a Ozan, e lo consegna a Esra.

Ekrem è ancora a casa di Zeynep con Elif, ma quando esce per comprare il pane viene riconosciuto da tutti, Zumrut compresa.

Dopo aver saputo della minacce a Esra, Ozan caccia di casa Cagla e chiede il divorzio. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

