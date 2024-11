La puntata del 15 novembre di Love, Reason, Get, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 15 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ekrem confessa alla famiglia di non avere più i soldi che aveva ricevuto da Ozan perché ha dovuto consegnarli ai suoi creditori.

Esra, sconvolta, va in azienda da Ozan e gli dice che vuole restituirgli tutti i soldi. L'ex marito è molto freddo con lei e le ripete per l'ennesima volta che non vuole rivederla mai più. La ragazza, per tutta risposta, si presenta alla Myllennium Soft per fare un colloquio come stagista. Giunta in azienda, incontra Cinar, che è lì per il suo stesso motivo.

Quando Esra si trova davanti Ozan - che per la prima volta ha deciso di essere presente ai colloqui con gli aspiranti stagisti - alza i tacchi e fa per andarsene. Ozan, dal canto suo, finge di non conoscerla e la invita a restare.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

