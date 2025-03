La puntata del 14 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 14 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra e Ozan, lasciati senza telefoni e senza macchina nella baita nel bosco, si avviano a piedi cercando di raggiungere la strada principale. I due ottengono un passaggio da un autotrasportatore, che li farà finire nei guai a causa del trasporto di opere d'arte contraffatte.

Ozan manifesta ad Esra il suo disappunto per l'amicizia che la donna ha stretto con Efe, che secondo Ozan ha ben altre intenzioni nei suoi confronti.

Intanto in azienda si tiene un'importante riunione per l'inserimento di una scheda gioco nell'app. Il progetto che non aveva l'approvazione di Ozan, viene inopportunamente approvato da Ekrem che, vista l'assenza di Ozan e di Musa, viene nominato vice di Ozan.

Zumrut, invece, è ossessionata dal desiderio di rovinare Nazim e allontanarlo dal quartiere. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE