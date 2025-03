La puntata del 13 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 13 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra ha chiesto a Ozan di firmare l'accordo per il divorzio e lui risponde che lo firmerà dopo averlo fatto revisionare dall'avvocato. Entrambi sono molto arrabbiati e si sfogano per telefono con i loro amici. Zeinep e Musa, che sono in una baita in montagna per la luna di miele, attuano un piano per cercare di far riconciliare la coppia di amici: li invitano nella baita, senza che l'uno sappia dell'altra, e poi li lasciano lì a chiarire, senza cellulare e senza chiavi dell'auto. Zumrut elabora un nuovo piano contro Nazim. La donna vuole denunciare il nemico per la vendita di libri pirati. Ekrem ed Elif continuano a prendere provvedimenti per cercare di avere un figlio. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

