La puntata del 12 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 12 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, le elezioni per il Comitato di quartiere sono imminenti e Zumrut cerca nei modi più disparati di accaparrarsi qualche voto, ma alla fine si troverà sconfitta in modo umiliante da Nazim, sostenuto dagli stessi Menekse e Yalcin. Nel frattempo, Musa festeggia il suo addio al celibato in compagnia di Ozan ed Ekrem, ma il giorno del matrimonio, dopo la serata il ragazzo sembra essere sparito. Ozan e Ekrem cercano di ripercorrere passo dopo passo la serata, e di trovare in tempo Musa. Esra e Ozan sono sempre più alle strette e, sebbene lui cerchi di convincere più volte Esra di essere cambiato, alla festa del matrimonio l'ennesimo litigio con Efe fa prendere a Esra una decisione definitiva sul loro rapporto. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE