Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 12 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, si celebrano le nozze tra Elif ed Ekrem. Alla cerimonia sono invitati tutti, famiglie, amici e conoscenti e si presenta perfino Ayaz, il quale rivela a Ozan di essere il suo fratellastro. Questa notizia sconvolge Ozan, che cerca di capire come sia possibile una cosa del genere. Il tutto avviene mentre Ozan, dopo essersi ritrovato con Esra, è nuovamente in crisi con Cagla e ha di nuovo iniziato le pratiche per il divorzio. Preoccupata per l'improvviso arrivo di Ayaz e per le sue dichiarazioni, Esra chiede al padre informazioni sul padre di Ozan e Yalcin riesce perfino a trovare il suo indirizzo di Istanbul.

