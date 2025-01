La puntata del 10 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 10 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra decide di andare al molo per parlare con Ozan. Giunta alla barca vede Ozan e Cagla in atteggiamenti intimi.

Sconvolta, lascia il molo e va in azienda. Corre da Cinar e gli comunica che ha deciso di accettare la sua proposta di fidanzamento.

Ekrem, che nel frattempo ha intrapreso una relazione con Elif, organizza con la ragazza una fuga romantica al campeggio. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

