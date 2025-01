Love, Reason, Get even, la puntata dell'1 gennaio in streaming

La puntata dell'1 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 1 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut e Menekse continuano a fare di tutto per separare Elif e Ekrem, ma non c'è niente da fare: ormai, il sentimento che li unisce è sempre più forte.

Esra si ritrova a cena con Ozan nell'elegante ristorante dell'hotel di Antalya. L'uomo ha prenotato tutto il locale per festeggiare l'anniversario del loro matrimonio.

Esra, sconvolta, fugge via, lui la insegue e si ritrovano abbracciati: Ozran le dichiara il suo amore, ma Esra si allontana e vuole essere lasciata in pace. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

