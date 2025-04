Ecco cosa succederà nell'ultimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 8 aprile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nell'ultima puntata, disponibile on demand da martedì 8 aprile, in preda ad attacchi ormonali per la nuova gravidanza, Esra piange in continuazione e si lamenta di non aver mai avuto un matrimonio da sogno con una cerimonia da ricordare negli anni a venire.

Con l'aiuto di Zeynep e Musa, Ozan decide così di organizzare una nuova cerimonia nuziale, in riva al mare.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE