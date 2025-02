Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 25 febbraio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 25 febbraio, Esra è consapevole di amare ancora Ozan così decide di dichiarargli i suoi sentimenti e di proporgli di ricominciare una nuova vita insieme preparandogli una cena a sorpresa a casa.

Ruya, che è venuta a conoscenza del piano di Esra, è determinata a mettere zizzania tra i due.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

