Debutta prossimamente su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, la miniserie-evento Il Turco. Period-drama ad alto budget, narra la storia di un giannizzero ottomano che, rifugiatosi a Moena (in Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti), si unisce e invita i suoi abitanti a lottare per i propri diritti. L’aspettativa è grande: IMDb, il data-base di film e serie più seguito al mondo, ha inserito Il Turco nella lista dei titoli più attesi del 2025.

Il Turco, il cast

Can Yaman, protagonista assoluto - nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese -, interpreta un ufficiale d'élite dell'Impero Ottomano - Hasan Balaban -, che dopo la battaglia di Vienna del 1683 viene soccorso e accolto dagli abitanti della Fata delle Dolomiti. "Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato (…). Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale (…) - ha raccontato, a Variety, Yaman -, anche se il set (Ungheria, ndr) è stato fisicamente molto impegnativo". Classe 1989, Can Yaman ha frequentato il liceo italiano di Istanbul, dove si è distinto come uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Yeditepe, nel 2012. Parla fluentemente, oltre alla lingua madre, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e l'inglese. GQ Turkey Men of the Year nel 2019, ha vinto il Premio per la Responsabilità sociale-beneficenza al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie nel 2022. Tra le sue serie più note, ricordiamo Bitter Sweet, Mr. Wrong, DayDreamer, Viola come il mare, Sandokan. Ne Il Turco - scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, e diretto da Uluç Bayraktar - , Yaman è affiancato da Greta Ferro, nota per la serie-cult, ideata da Camilla Nesbitt per Taodue-Mediaset Group, Made in Italy: l'attrice impersona Gloria che, incontrato Hasan, sarà coinvolta in un’infuocata storia d’amore, passione, desiderio. Greta studia economia all'Università Bocconi di Milano, dopo anni all'estero tra Stati Uniti e Cina. Si affaccia alla moda dopo essere stata scoperta da due talent scout e diventa presto il primo volto italiano di Armani Beauty. Nel 2020 i registi Ago Panini e Luca Lucini la vogliono come protagonista della loro serie TV Made in Italy. Un vero e proprio banco di prova che la spinge a proseguire il percorso nella recitazione con altri tre film: Weekend di Riccardo Grandi, Chiara Lubich di Giacomo Campiotti, Io e Mio Fratello di Luca Lucini.

Nel poderoso cast de Il Turco, Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce); Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). I costumi della miniserie sono di Carlo Poggioli (allievo di Umberto Tirelli e Piero Tosi, ha lavorato con Paolo Sorrentino in The Young Pope, The New Pope, Parthenope); mentre le scenografie sono di Domenico Sica. La realizzazione del kolossal, infine, fa capo alla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, in collaborazione con Ay Yapim e Medyapim.

Storia e curiosità

Nei dintorni di Trento, nel piccolo paese di Moena, nella piazza principale si erge una statua particolare: il busto di un soldato dell'Impero Ottomano, con un piedistallo decorato da mezzaluna e stella. Ogni anno, nel mese di agosto, durante il carnevale, i moenesi indossano gli abiti tradizionali turchi e festeggiano agitando bandiere con mezzaluna e stella. Nonostante nessuno parli il turco, gli abitanti raccontano: È il nostro antenato e questo posto è la nostra Turchia. Ma chi è questo turco di cui parlano? Durante l'Assedio di Vienna del 1683, un ufficiale dell'Impero Ottomano di nome Hasan Balaban, gravemente ferito, viene salvato dai moenesi. Il soldato, stabilitosi nel villaggio, contraccambia organizzando una rivolta contadina contro i signori feudali, che opprimevano il popolo con tasse esorbitanti. Ben prima delle serie, fu Gioachino Rossini a rendere omaggio alla Turchia, con un'opera buffa in due atti, la cui prima assoluta andò in scena al Teatro alla Scala di Milano, il 14 agosto 1814. Ma è negli Anni '50 del '900, che Il Turco in Italia viene riscoperta con due riprese dirette da Gianandrea Gavazzeni, interpretate da Maria Callas nel ruolo della protagonista: la prima nel 1950 al Teatro Eliseo di Roma, la seconda alla Scala nel 1954, per la regia di un giovanissimo Franco Zeffirelli.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE