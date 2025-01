Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da venerdì 24 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da venerdì 24 gennaio, nel giorno dell'udienza di divorzio, Cagla saluta il padre prima di andare in tribunale.

Arif è convinto che sua figlia sarà di nuovo una donna libera e che per lei si aprirà finalmente un nuovo capitolo della sua vita, ma non sa che Cagla non ha nessuna intenzione di rinunciare a Ozan. La ragazza mette in atto il suo piano: in tribunale, confessa a Ozan di essere incinta.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

