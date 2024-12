Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 24 dicembre on demand su Mediaset Infinity

Esra in una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 24 dicembre, Cinar e Esra si ritrovano quasi costretti dal signor Arif ad andare a cena a casa e una volta lì scoprono che sono stati invitati anche Ozan e Cagla. La tensione è palpabile: Çinar e Ozan sono ai ferri corti, Cagla è infastidita dalla presenza di Esra e ne approfitta per comunicare a tutti che non solo sposerà Ozan al più presto, ma che andranno a vivere nella sua nuova casa, (quella in cui Esra pensava di vivere con Ozan). Il ragazzo decide di dire a tutti che Esra è la sua ex moglie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

