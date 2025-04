La rivincita di Esra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da mercoledì 2 aprile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da mercoledì 2 aprile, Ekrem, Musa e Ozan non sono tornati a casa, ma le rispettivi mogli si prendono la rivincita andando in vacanza in un resort.

Lo staff del resort sembra essere composto da uomini belli e muscolosi. Presi dal panico, i tre mariti si precipitano nel resort.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity.

