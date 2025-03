L'appuntamento di Esra e Ozan. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 1 aprile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 1 aprile, Esra e Ozan hanno in programma un appuntamento romantico al ristorante. All'insaputa della moglie, Ozan sceglie un locale in cui Ekrem e Musa stanno guardando la partita.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity.

