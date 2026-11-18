C'è chi arriva tardi al lavoro e rimedia una ramanzina. Defne, cameriera, arriva tardi e rimedia un bacio: quello di Omer, un cliente mai visto prima che la spaccia per la sua fidanzata davanti a tutti. Morale: licenziata. E quel bacio? L'inizio di un piano tutto su di lei.



Defne ha bisogno di soldi per pagare il riscatto del fratello. Neriman le offre 400mila lire turche per diventare l'assistente di un uomo misterioso e farlo innamorare. Il primo giorno Defne riconosce in lui l'uomo che l'ha baciata al ristorante. Al lavoro prova una forte attrazione per il collega Sinan, mentre Yasemin mal sopporta la sua presenza.



Mentre Defne si adatta al ruolo di assistente di Omer, Neriman la incontra di nascosto e la incalza: deve farsi notare dal nipote. L'occasione arriva sul set di Sile, dove un incidente le costa una caviglia distorta. A soccorrerla è proprio Omer, e l'attenzione che le riserva non sfugge a Yasemin.



Esasperato dai modi poco professionali di Defne, Omer le impone di preparare una presentazione entro il mattino dopo. Se la caverà? Intanto Nihan rifiuta Ismail: le interessa Serdar, che però la vede solo come un'amica.



Tra Defne e Omer l'attrazione è sempre più difficile da nascondere, e frugando in casa di lui la ragazza ne scopre un lato romantico inatteso. Neriman assicura a Hulusi che le nozze sono vicine, mentre Sinan inizia a interessarsi a Defne. Nell'ombra, Yasemin trama con un'azienda rivale.

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