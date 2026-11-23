La puntata integrale di martedì 24 novembre della serie turca Love For Rent (Kiralik Ask) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Elcin Sangu e Baris Arduc viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
In difficoltà economiche per pagare il riscatto del fratello, Defne accetta la proposta di Neriman, che le offre 400mila lire turche per fare da assistente a un uomo misterioso e conquistarlo.
Al primo incontro, però, si rende conto che è lo sconosciuto che l’ha baciata al ristorante.
Nel frattempo, a lavoro, nasce una forte attrazione per il collega Sinan, mentre Yasemin non sopporta la sua presenza.
I nuovi episodi di Love For Rent vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.