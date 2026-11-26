La puntata integrale di venerdì 27 novembre della nuova serie turca Love For Rent (Kiralik Ask) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Elcin Sangu e Baris Arduc viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
L’attrazione tra Defne e Omer è sempre più difficile da nascondere. La ragazza, frugando in casa di Omer, scopre un lato romantico inaspettato.
Nel frattempo, Sinan si interessa sempre di più a Defne.
Yasemin trama con un’azienda rivale.
I nuovi episodi di Love For Rent vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.