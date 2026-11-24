La puntata integrale di mercoledì 25 novembre della serie turca Love For Rent (Kiralik Ask) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Elcin Sangu e Baris Arduc viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Mentre Defne si ambienta nel nuovo ruolo di assistente, Neriman la spinge a fare colpo sul nipote. L’occasione arriva sul set di Sile, quando la ragazza si infortuna a una caviglia.
Omer la soccorre e si dimostra particolarmente premuroso, attirando l’attenzione di Yasemin.
I nuovi episodi di Love For Rent vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.