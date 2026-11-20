La prima puntata della nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) con Elcin Sangu (Dafne) e Baris Arduc (Omer) verrà pubblicata lunedì 23 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Love For Rent già pubblicate, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Defne, che di lavoro fa la cameriera, arriva tardi al lavoro e rimedia un bacio. Lo riceve da Omer, un cliente mai visto prima che la spaccia per la sua fidanzata davanti a tutti.
Le conseguenze di questo bacio danno inizio a questa storia.