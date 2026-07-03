L'Erede, la puntata del 3 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 3 luglio . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Hilmi e Nergis vengono rapiti e portati in un capannone. Hilmi sente la registrazione in cui minacciava di uccidere tutta la famiglia di un uomo. Inoltre vede anche alcune foto che immortalano una delle sue scappatelle. Yildiz vuole andare a trovare Hatçik, Sultan, quindi, incarica Qadi di accompagnarla in ospedale.



Sevde racconta Meryem dello stupro subito dal marito di quest'ultima. Uscendo di casa, Yildiz vede Sultan, diretta da Meryem per discutere della faida ancora aperta. Nel frattempo, Melek si confida con Sevde riguardo il disagio che vive nella villa. Sevde la sprona a non lasciarsi intimidire da Yildiz.

Halim pensa che sia Dalyan il mandante del tentato omicidio a Melek, e decide di informare il futuro Deputato che la ragazza era quasi morta. Yildiz si avvicina ad Akif e gli rivela di conoscere il segreto di Hatçik, ma che non dirà niente a Serhat a patto che lui mandi via Melek dalla villa.

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