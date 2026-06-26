L'Erede, la puntata del 26 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 26 giugno . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dalyan confessa a Sultan che la sua famiglia no ha tramato l'attentato ad Akif. Dalyan le rivela inoltre di essere innamorato di Yildif. Sultan vuole scoprire se Sevde le ha detto la verità. Tornata alla villa, Sultan convince Serhat che la sua unione con Yildiz è finita e ordina di liberare la stanza della ragazza. Yildiz protesta e Serhat decide di affrontarla. Pur respingendo il suo tentativo di sedurlo, il giovane si rende conto di provare sentimenti sempre più forti per lei.



Serhat ordina a Yildiz di restare, nonostante sia stata cacciata. Serhat è combattuto tra l'amore per Melek e la responsabilità nei confronti di Yildiz. Serhat giunge all'auto con cui Melek è fuggita, ma poi si convince di lasciarla andare. Serhat riceve una telefonata da Yusuf, il quale lo avvisa del rapimento di Asir.

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