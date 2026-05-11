Su Canale 5 sta per arrivare una nuova serie turca: L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı), dizi con İlhan Şen e Aybüke Pusat.

La serie è diretta da Deniz Çelebi Dikilitaş con sceneggiatura di Ercan Uğur. Scopriamo trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.

L'Erede: la trama di Halef

Serhat è un brillante chirurgo che ha costruito una vita di successo a Istanbul, lontano dalla sua terra natale. Dopo essersi innamorato di Melek e averla sposato segretamente, senza il consenso della famiglia, Serhat è costretto a tornare a Urfa per un malore del padre. Da quel momento, la sua vita cambia per sempre.

Una volta a casa, il protagonista si ritrova intrappolato nel passato da cui aveva cercato di fuggire, immerso in uno scontro violento tra due famiglie rivali: gli Yelduran e gli Kordagli. Il padre decide che Serhat sarà il suo erede e successore, anziché il fratello che ha deluso le aspettative nel corso degli anni. Quando Melek arriva nella dimora di famiglia, la donna capovolge completamente gli equilibri di potere.

L'Erede: il cast di Halef