Su Canale 5 sta per arrivare una nuova serie turca: L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı), dizi con İlhan Şen e Aybüke Pusat.
La serie è diretta da Deniz Çelebi Dikilitaş con sceneggiatura di Ercan Uğur. Scopriamo trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.
Serhat è un brillante chirurgo che ha costruito una vita di successo a Istanbul, lontano dalla sua terra natale. Dopo essersi innamorato di Melek e averla sposato segretamente, senza il consenso della famiglia, Serhat è costretto a tornare a Urfa per un malore del padre. Da quel momento, la sua vita cambia per sempre.
Una volta a casa, il protagonista si ritrova intrappolato nel passato da cui aveva cercato di fuggire, immerso in uno scontro violento tra due famiglie rivali: gli Yelduran e gli Kordagli. Il padre decide che Serhat sarà il suo erede e successore, anziché il fratello che ha deluso le aspettative nel corso degli anni. Quando Melek arriva nella dimora di famiglia, la donna capovolge completamente gli equilibri di potere.
Il cast principale de L'Erede vede İlhan Şen nei panni di Serhat. L'attore è noto al pubblico italiano per essere stato il protagonista di Love, Reason, Get Even.
Aybüke Pusat, nel ruolo di Melek, ha ottenuto molta popolarità anche grazie alle serie Everywhere I go - Coincidenze d'amore e Dreams and Realities - La forza dei sogni.
Nel cast di L'Erede c'è anche Biran Damla Yılmaz nei panni di Yıldız Kordagli, il personaggio femminile rivale che alimenta il triangolo amoroso.
Le location principali sono Istanbul, la città moderna dove Serhat costruisce la sua carriera di chirurgo, e Urfa nel sud-est della Turchia, con la sua atmosfera tradizionale e conservatrice.
L'Erede andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.