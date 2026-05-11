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L'erede

SERIE TV11 maggio 2026

L'Erede, la nuova serie turca con İlhan Şen e Aybüke Pusat prossimamente su Canale 5

Trama, cast e location della nuova serie turca di Canale 5: la storia di un chirurgo che torna a casa e si ritrova intrappolato nel passato e nello scontro tra due famiglie rivali
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Su Canale 5 sta per arrivare una nuova serie turca: L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı), dizi con İlhan Şen e Aybüke Pusat.

La serie è diretta da Deniz Çelebi Dikilitaş con sceneggiatura di Ercan Uğur. Scopriamo trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.

L'Erede: la trama di Halef

Serhat è un brillante chirurgo che ha costruito una vita di successo a Istanbul, lontano dalla sua terra natale. Dopo essersi innamorato di Melek e averla sposato segretamente, senza il consenso della famiglia, Serhat è costretto a tornare a Urfa per un malore del padre. Da quel momento, la sua vita cambia per sempre.

Una volta a casa, il protagonista si ritrova intrappolato nel passato da cui aveva cercato di fuggire, immerso in uno scontro violento tra due famiglie rivali: gli Yelduran e gli Kordagli. Il padre decide che Serhat sarà il suo erede e successore, anziché il fratello che ha deluso le aspettative nel corso degli anni. Quando Melek arriva nella dimora di famiglia, la donna capovolge completamente gli equilibri di potere.

L'Erede: il cast di Halef

Aybüke Pusat, İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz, i protagonisti della serie turca L'Erede
Aybüke Pusat, İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz, i protagonisti della serie turca L'Erede

Il cast principale de L'Erede vede İlhan Şen nei panni di Serhat. L'attore è noto al pubblico italiano per essere stato il protagonista di Love, Reason, Get Even.

Aybüke Pusat, nel ruolo di Melek, ha ottenuto molta popolarità anche grazie alle serie Everywhere I go - Coincidenze d'amore e Dreams and Realities - La forza dei sogni.

Nel cast di L'Erede c'è anche Biran Damla Yılmaz nei panni di Yıldız Kordagli, il personaggio femminile rivale che alimenta il triangolo amoroso.

L'Erede: dove è stata girata la serie turca

Le location principali sono Istanbul, la città moderna dove Serhat costruisce la sua carriera di chirurgo, e Urfa nel sud-est della Turchia, con la sua atmosfera tradizionale e conservatrice.

L'Erede andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

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