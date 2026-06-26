Hilmi e Nergis vengono rapiti e portati in un capannone. Hilmi sente la registrazione in cui minacciava di uccidere tutta la famiglia di un uomo. Sultan chiede a Yildiz se Serhat sia passato in camera sua, ma la nuora nega. Yildiz vuole andare a trovare Hatcik, e Sultan incarica Qadi di accompagnarla in ospedale.



Sevde racconta a Meryem dello stupro subito dal marito di quest'ultima. Meryem caccia la donna in malo modo ma poi rovistando nelle tasche del marito, trova una noce simbolo dell'affronto subito da Sevde.

Halim incontra Dalyan e gli riferisce che il terreno con risorse aurifere diventerà suo.

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