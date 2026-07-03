Nella nuova puntata di venerdì 10 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek affronta Serhat.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 15 di L'Erede.
Durante i festeggiamenti del matrimonio il clima diventa esplosivo. Melek irrompe alla festa e affronta Serhat davanti a tutti, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. La ragazza lo lascia e la festa si trasforma in uno scandalo. Subito dopo, Melek fugge, ma un uomo di Meryem è stato incaricato di eliminarla.
Serhat si reca con i suoi uomini alla villa di capo Ziyan e informa Akif di essersi accordato con Ziyan e successivamente confessa di essere stato ricattato dallo stesso Ziyan.
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