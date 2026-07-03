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L'erede

SERIE TV03 luglio 2026

L'Erede, le anticipazioni del 10 luglio

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 10 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 10 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek affronta Serhat.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 15 di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 10 luglio

Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede
Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede

Durante i festeggiamenti del matrimonio il clima diventa esplosivo. Melek irrompe alla festa e affronta Serhat davanti a tutti, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. La ragazza lo lascia e la festa si trasforma in uno scandalo. Subito dopo, Melek fugge, ma un uomo di Meryem è stato incaricato di eliminarla.

Serhat si reca con i suoi uomini alla villa di capo Ziyan e informa Akif di essersi accordato con Ziyan e successivamente confessa di essere stato ricattato dallo stesso Ziyan.

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