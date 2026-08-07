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L'erede

SERIE TV07 agosto 2026

L'Erede, la puntata del 7 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede, andata in onda venerdì 7 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 7 agosto. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 7 agosto di L'Erede.

L'Erede: la trama della puntata del 7 agosto

Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede
Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

Asir è riuscito a far parlare il trafficante di antichità Zeynel, il quale, avendo partecipato a trattative con Akif che con il volto coperto si presentava come Serhat Yelduran, è tuttora convinto di aver negoziato con il vero Capo Serhat. Per questo, è pronto a testimoniare in tribunale contro di lui.

Il Capo Zyan propone a Serhat un contratto da firmare per la cessione dei terreni con le riserve auree. Serhat deve decidere se firmare, o se finire in prigione. Scatta la ricerca di Zeynel in tutta Urfa e questa volta scende in campo anche Melek.

Con la scusa di voler acquistare un profumo al bazar, la donna invita Nida ad accompagnarla. Una volta insieme, Melek mostra a Nida il foulard che aveva donato ad Akif, intriso del suo profumo. Con la minaccia di rivelare a tutti la storia tra Akif e Nida, Melek chiede a quest'ultima di scoprire dal marito il nascondiglio di Zelyen.

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