Serhat e Asir sono per la prima volta alleati. Insieme, i due rintracciano Bektas, lo scagnozzo di Dalyan, che stava preparando i documenti per il matrimonio di Dalyan con Yildiz.

Tramite Bektas, Serhat e Asir riescono ad arrivare nel posto in cui Dalyan sta per celebrare le nozze e le interrompono prima che Yildiz firmi di documenti. Qui nasce un conflitto a fuoco.

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