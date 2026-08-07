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L'erede

SERIE TV07 agosto 2026

L'Erede, le anticipazioni del 14 agosto

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 14 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 14 agosto de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Serhat e Asir sono alleati.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 30 de L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 14 agosto

Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede
Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

Serhat e Asir sono per la prima volta alleati. Insieme, i due rintracciano Bektas, lo scagnozzo di Dalyan, che stava preparando i documenti per il matrimonio di Dalyan con Yildiz.

Tramite Bektas, Serhat e Asir riescono ad arrivare nel posto in cui Dalyan sta per celebrare le nozze e le interrompono prima che Yildiz firmi di documenti. Qui nasce un conflitto a fuoco.

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