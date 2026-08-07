Nella nuova puntata di venerdì 14 agosto de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Serhat e Asir sono alleati.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 30 de L'Erede.
Serhat e Asir sono per la prima volta alleati. Insieme, i due rintracciano Bektas, lo scagnozzo di Dalyan, che stava preparando i documenti per il matrimonio di Dalyan con Yildiz.
Tramite Bektas, Serhat e Asir riescono ad arrivare nel posto in cui Dalyan sta per celebrare le nozze e le interrompono prima che Yildiz firmi di documenti. Qui nasce un conflitto a fuoco.
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