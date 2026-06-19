L'Erede, la puntata del 19 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 19 giugno . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Yildiz va in camera di Serhat per fasciargli la mano ferita. Quando esce, la ragazza incontra Kevser e ne approfitta per lasciarle intendere di essere stata in intimità con suo marito. Grazie a questa mossa, l'indomani, Melek crederà davvero che i due siano stati insieme, va su tutte le furie e lascia la villa.

Akif organizza un attentato a Serhat. Lo invita ad andare insieme al magazzino incendiato per valutare l'entità dei danni, ma lungo il tragitto incontrano un camion ribaltato con tutta la merce riversa sulla strada. Gli uomini di Akif si fermano a dare una mano al malcapitato camionista, ma da dietro il mezzo spunta Ilyas che spara a Serhat. Akif fa un balzo davanti al fratello e viene colpito a morte. Yusuf uccide Ilyas e cerca di far credere a Serhat che il mandante del tentato omicidio è Asir, poiché Ilyas era uno dei suoi uomini più fidati. Sevde parla con Sultan. Le riferisce di sapere che fu lei a rapire sua figlia appena nata.



Serhat e Akif sono vittime di un'imboscata sulla strada del villaggio, e Akif fa da scudo per proteggere il fratello, rimanendo gravemente ferito. Mentre Akif lotta per la vita e la morte Serhat, addolorato per le condizioni del fratello, si mostra sempre più vicino a Melek, provocando l'ira e la gelosia di Yildiz. Serhat è determinato a scovare i colpevoli di tale gesto, dubitando persino di persone vicine alla loro famiglia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google