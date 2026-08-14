L'Erede, la puntata del 14 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 14 agosto . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dopo essere sfuggiti all'agguato di Serhat e Asir per salvare Yildiz, Dalyan si rifugia con lei in una grotta per trovare riparo: entrambi sono feriti. Yildiz è molto contrariata e tratta Dalyan con durezza, mentre lui cerca di convincerla ad amarlo. Dalla grotta, Dalyan riesce a contattare Akif e gli chiede un'auto con denaro e un autista per la fuga.

A Urfa tutti sono sulle tracce di Dalyan e Yildiz. Ziyan ordina ad Asir di ucciderli non appena li troverà. Sultan suggerisce a Serhat di smettere di cercare Yildiz e di lasciarla al suo destino; anche Sevde è dello stesso avviso.

Gli unici animati da buone intenzioni sono Serhat e Melek, preoccupati per l'incolumità della ragazza: in fondo Yildiz aveva scelto di sacrificarsi per amore, per evitare a Serhat il carcere.

Melek sogna Yildiz, che le dice di trovarsi nella grotta in cui Sevde partorì.

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