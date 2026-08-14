Nella nuova puntata di venerdì 21 agosto de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 33 de L'Erede.
Serhat riesce a liberare Yildiz e a catturare Dalyan. Arrivati alla villa, Yildiz confida a Serhat di aver sentito Dalyan parlare con Melek e che i due erano d'accordo.
Serhat affronta Melek, ma nel frattempo arriva Asir con Dalyan, chiedendo che Serhat faccia ciò che l'onore impone e uccida Dalyan. Serhat si rifiuta, ma all'improvviso Yildiz spara al cugino, ferendolo gravemente.
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