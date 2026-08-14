Ilhan Sen (Serhat) e Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

Serhat riesce a liberare Yildiz e a catturare Dalyan. Arrivati alla villa, Yildiz confida a Serhat di aver sentito Dalyan parlare con Melek e che i due erano d'accordo.

Serhat affronta Melek, ma nel frattempo arriva Asir con Dalyan, chiedendo che Serhat faccia ciò che l'onore impone e uccida Dalyan. Serhat si rifiuta, ma all'improvviso Yildiz spara al cugino, ferendolo gravemente.

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