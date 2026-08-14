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L'erede

SERIE TV14 agosto 2026

L'Erede, le anticipazioni del 21 agosto

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 21 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 21 agosto de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 33 de L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 21 agosto

Ilhan Sen (Serhat) e Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede
Ilhan Sen (Serhat) e Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

Serhat riesce a liberare Yildiz e a catturare Dalyan. Arrivati alla villa, Yildiz confida a Serhat di aver sentito Dalyan parlare con Melek e che i due erano d'accordo.

Serhat affronta Melek, ma nel frattempo arriva Asir con Dalyan, chiedendo che Serhat faccia ciò che l'onore impone e uccida Dalyan. Serhat si rifiuta, ma all'improvviso Yildiz spara al cugino, ferendolo gravemente.

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