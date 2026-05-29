Nella nuova puntata di venerdì 5 giugno de L'erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Akif uccide suo padre, Bekir Agha. Hatçik, dalla finestra, assiste alla scena.
Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata del 29 maggio di L'erede.
Tra Serhat e Yildiz si celebra il rito religioso che avrebbe dovuto porre fine alla faida fra le due famiglie. Durante i festeggiamenti, arriva Melek con i suoi genitori, per far visita a Serhat e a suo padre malato.
Melek si trova ad assistere al rito religioso del proprio marito con un'altra donna. La ragazza prende parola e si presenta a tutti i presenti come la moglie di Serhat.
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