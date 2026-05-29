Aybuke Pusat (Melek) e Ilhan Sen (Serhat) in una scena de L'erede

L'erede: le anticipazioni del 5 giugno

Tra Serhat e Yildiz si celebra il rito religioso che avrebbe dovuto porre fine alla faida fra le due famiglie. Durante i festeggiamenti, arriva Melek con i suoi genitori, per far visita a Serhat e a suo padre malato.

Melek si trova ad assistere al rito religioso del proprio marito con un'altra donna. La ragazza prende parola e si presenta a tutti i presenti come la moglie di Serhat.

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