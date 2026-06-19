Nella nuova puntata di venerdì 26 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Yusuf cattura Hamza.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 9 di L'Erede.
Hilmi viene minacciato, ma risponde per le rime. Intanto Akif è ricoverato in ospedale dopo aver preso i proiettili destinati a Serhat.
Yusuf ha catturato Hamza, padre di Ilyas, e lo sta torturando per fargli confessare il nome del mandante dell'attentato a Serhat.
Ziyan va da Sevde e la minaccia di ucciderla se non dimenticherà quello che è successo in passato e non la smetterà di cercare vendetta.
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