Hilmi viene minacciato, ma risponde per le rime. Intanto Akif è ricoverato in ospedale dopo aver preso i proiettili destinati a Serhat.



Yusuf ha catturato Hamza, padre di Ilyas, e lo sta torturando per fargli confessare il nome del mandante dell'attentato a Serhat.



Ziyan va da Sevde e la minaccia di ucciderla se non dimenticherà quello che è successo in passato e non la smetterà di cercare vendetta.

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