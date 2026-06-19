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L'erede

SERIE TV19 giugno 2026

L'Erede, le anticipazioni del 26 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 26 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 26 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Yusuf cattura Hamza.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 9 di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 26 giugno

Biran Damla Yilmaz (Yildiz) e İlhan Şen (Serhat) in una sceda de L'Erede
Biran Damla Yilmaz (Yildiz) e İlhan Şen (Serhat) in una sceda de L'Erede

Hilmi viene minacciato, ma risponde per le rime. Intanto Akif è ricoverato in ospedale dopo aver preso i proiettili destinati a Serhat.

Yusuf ha catturato Hamza, padre di Ilyas, e lo sta torturando per fargli confessare il nome del mandante dell'attentato a Serhat.

Ziyan va da Sevde e la minaccia di ucciderla se non dimenticherà quello che è successo in passato e non la smetterà di cercare vendetta.

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