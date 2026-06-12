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L'erede

SERIE TV12 giugno 2026

L'Erede, le anticipazioni del 19 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 19 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 19 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Yildiz va in camera di Serhat.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 6 di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 19 giugno

İlhan Şen (Serhat) in una scena de L'Erede
İlhan Şen (Serhat) in una scena de L'Erede

A tarda sera, Yildiz si reca in camera di Serhat per medicargli la mano ferita. Quando esce, la ragazza incontra Kevser e ne approfitta per far lasciarle intendere di essere stata in intimità con suo marito.

Grazie a questa mossa, il giorno seguente Melek crederà davvero che Yildiz e Serhat siano stati insieme.

Nel mentre, Akif organizza un attentato a Serhat.

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