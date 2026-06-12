Nella nuova puntata di venerdì 19 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Yildiz va in camera di Serhat.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 6 di L'Erede.
A tarda sera, Yildiz si reca in camera di Serhat per medicargli la mano ferita. Quando esce, la ragazza incontra Kevser e ne approfitta per far lasciarle intendere di essere stata in intimità con suo marito.
Grazie a questa mossa, il giorno seguente Melek crederà davvero che Yildiz e Serhat siano stati insieme.
Nel mentre, Akif organizza un attentato a Serhat.
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